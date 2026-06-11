Голосование за объекты благоустройства продлится в Воскресенске до 12 июня

За пять лет в Подмосковье благоустроено почти 350 общественных пространств. Каждый житель, достигший 14-летнего возраста, может принять участие в выборе объекта для благоустройства в своем округе — голосование продлится до 12 июня на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru .

Формирование комфортной городской среды и благоустройство общественных пространств — одно из положений народной программы «Единой России». Работы на объектах ведутся по наказам жителей и под общественным контролем на всех этапах.

В этом году в городском округе Воскресенск на голосование вынесены четыре территории: бульвар 50-летия Ленинского комсомола; сквер встреч на пересечении улиц Ленинской и Чапаева (микрорайон Цемгигант); сквер «Каруселька» (микрорайон Новлянский, улица Энгельса); сквер «Тигры на льду» (микрорайон Новлянский). В качестве примера реализации проекта — открытие благоустроенного сквера «Вишневый сад», концепция которого формировалась с учетом пожеланий воскресенцев.

Секретарь Воскресенского отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин отметил: «Благоустройство общественных пространств — это результат совместной работы жителей, партии и органов власти. Именно люди определяют, какие территории должны преображаться в первую очередь. „Вишневый сад“ — наглядный пример того, как инициатива жителей и поддержка народной программы позволяют создавать современные и комфортные пространства для отдыха». Жительница округа Ольга Бахарева поделилась: «Я голосовала за нашу аллею, где памятник Христу. Я живу совсем рядом и постоянно гуляю там с ребенком. Сейчас там ступеньки завалены, разрушается плитка, хотелось бы, чтобы было более удобно гулять с велосипедами и колясками. Если добавить цветов и кустарников, будет еще лучше».