Голосование за объекты благоустройства начнется в Подмосковье 21 апреля

Московская область примет участие во Всероссийском субботнике, который состоится 26 апреля. Об этом сообщили в региональном министерстве благоустройства. Участники субботника также смогут присоединиться к голосованию за объекты благоустройства.

Голосование помогает определить, какие места жители хотят обновить в первую очередь. В прошлом году в нем участвовали более 855 тысяч человек — это на 140 тысяч больше, чем годом ранее. В 2025 году опрос проходит уже в пятый раз. Люди сами выбирают, что изменить в своем населенном пункте: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, привести в порядок площадь или другое общественное место.

«В следующую субботу, 26 апреля, наш регион присоединится к Всероссийскому субботнику. В парках будут организованы центральные точки. У жителей будет возможность не только навести порядок в своих округах, но также принять участие в общероссийском голосовании за объекты благоустройства», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

Во время субботника участники будут ухаживать за деревьями и кустарниками, сажать цветы и оформлять клумбы. Само голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня на сайте za.gorodsreda.ru. Его проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и программе «Формирование комфортной городской среды».