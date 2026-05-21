Голосование за объекты благоустройства началось в Солнечногорске

Волонтеры Подмосковья помогают жителям Солнечногорска выбрать общественные территории для благоустройства в 2027 году. На голосование вынесены сквер «Долголетие» в поселке Андреевка и яблоневый сад рядом с домом 7А в поселке Смирновке.

Волонтеры информируют граждан о том, за какие объекты можно отдать свой голос, и помогают сделать это на месте. 20 мая они провели очередной обход, посетив территорию парка и набережной. В информировании граждан принял участие депутат Совета депутатов, член партии «Единая Россия» Александр Поляков.

«Совместно с волонтерами собираем голоса. Благоустройство будет осуществляться по программе „Формирование комфортной городской среды“ национального проекта „Инфраструктура для жизни“ при поддержке партии „Единая Россия“. Проголосовать может каждый, кому исполнилось 14 лет», — отметил Александр Поляков.

Проголосовать можно до 12 июня на сайте, выбрав Московскую область и интересующие объекты. В случае победы на выбранных территориях проведут комплексное благоустройство с заменой покрытия, озеленением, установкой малых архитектурных форм и освещения. Голосование проходит при поддержке местного отделения «Единой России».