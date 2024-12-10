Голосование за новый символ 1000-рублевой банкноты продлится до 12 декабря

Жителям Подмосковья напомнили о возможности проголосовать за новый символ банкноты номиналом 1000 рублей. К этому дню среди представленных объектов лидируют скоростной теплоход «Метеор», памятник Салавату Юлаеву в Уфе и мост через Волгу в Саратове.

Старт народного голосования за символы для 1000-рублевой банкноты, посвященной Приволжскому федеральному округу, дали на площадке Национального центра «Россия», который создан по распоряжению президента для демонстрации достижений страны и опыта регионов.

Голосовать могут все жители России. Повлиять на внешний вид новой банкноты можно на сайте Банка России.

На выбор представлено 25 достопримечательностей Приволжья, среди которых музеи, дворцы, мосты, современные здания. По данным на 10 декабря в народном голосовании лидирует скоростной речной теплоход на подводных крыльях «Метеор». Он набрал больше 110 тысяч голосов. На втором месте памятник Салавату Юлаеву в Уфе. Свыше 91 тысячи человек считают, что на 1000-рублевой банкноте должен быть именно он. Третьим по популярности оказался автомобильный мост через Волгу в Саратове (больше 35 тысяч голосов).

Онлайн-голосование продлится по 12 декабря и закроется в 12:00.