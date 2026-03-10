Голосование за места для установки видеокамер началось в Подмосковье

В Подмосковье началось голосование за места для установки камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Оно продлится до 22 марта включительно.

Принять участие в голосовании и выбрать одно из мест можно по ссылке. Сделать это могут все жители Подмосковья. Голосование прпоходит на портале правительства региона «Решаем проблемы вместе».

Сейчас опрос позволяет выбрать только места по заранее указанным адресам на карте. Их на протяжении года собирали на основе предложений жителей.

Направить свое предложение с адресом можно Главному управлению региональной безопасности Московской области для следующего голосования по ссылке.