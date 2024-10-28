Голосование за идеи благоустройства двух площадей запустили в Балашихе
Жители Балашихи смогут выбрать элементы для благоустройства площади перед Ледовым дворцом имени Ю. Е. Ляпкина и прогулочной зоны Парковой улицы. В округе запустили голосование.
Реконструировать эти общественные пространства планируют в 2025 году. Здесь обновят покрытия, систему освещения, озеленят территорию и обустроят зоны для тихого отдыха и массовых мероприятий.
Учитывая, что площадь и зона являются самыми проходимыми и посещаемыми местами центра Балашихи, жителей просят поделиться, каким они видят будущее благоустройство.
Отметим, что конкурсный отбор подрядчика начнется уже в октябре. После, в ноябре, специалисты приступят к проектированию.
Работы по благоустройству должны начать весной следующего года. Отдать свой голос и поделиться мнением можно в опросе в Telegram-канале управления благоустройства администрации Балашихи по ссылке.
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