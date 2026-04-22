Голосование за благоустройство скверов началось в Одинцове

Голосование станет уже шестым по счету. Ранее по результатам программы были благоустроены улица Интернациональная, сквер у церкви Серафима Саровского, зона отдыха у дома № 12 на улице Маршала Бирюзова и сквер на Бородинской улице в жилом комплексе «Гусарская баллада».

Голосование проходит на главном сайте проекта. Выбрать можно только одну территорию, а всего их в этом году планируется более 30. Принять участие в программе может любой желающий, но важно соблюдать критерии: быть старше 14 лет и иметь гражданство Российской Федерации.

Победителем станет территория, которая в итоге наберет наибольшее количество голосов. Благоустраивать ее начнут в следующем году.