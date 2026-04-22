Голосование за благоустройство скверов началось в Одинцове
Стартовал ежегодный проект «Формирование комфортной городской среды». Жителям округа представили общественные территории, которые могут масштабно благоустроить.
Голосование станет уже шестым по счету. Ранее по результатам программы были благоустроены улица Интернациональная, сквер у церкви Серафима Саровского, зона отдыха у дома № 12 на улице Маршала Бирюзова и сквер на Бородинской улице в жилом комплексе «Гусарская баллада».
Голосование проходит на главном сайте проекта. Выбрать можно только одну территорию, а всего их в этом году планируется более 30. Принять участие в программе может любой желающий, но важно соблюдать критерии: быть старше 14 лет и иметь гражданство Российской Федерации.
Победителем станет территория, которая в итоге наберет наибольшее количество голосов. Благоустраивать ее начнут в следующем году.