Голосование по выбору объектов для благоустройства завершилось в Подмосковье | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 19:05 Голосование по выбору объектов для благоустройства завершилось в Подмосковье Жители Подмосковья выбрали объекты для благоустройства Министерство благоустройства Московской области

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Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства завершилось 30 апреля. В этом году в конкурсе участвовали 220 территорий из 53 городских округов Московской области.

«В этом году в голосовании приняли участие более 855 тысяч человек, что на 140 тысяч превысило показатели прошлого года. На сегодняшний день 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Жители решали, какой именно городской объект особенно нуждается в благоустройстве. Например, построить новую детскую площадку, облагородить центральную площадь или сделать по-настоящему уютным городской сквер.

К благоустройству выбранных объектов приступят в 2025 году.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе поблагодарила волонтеров, которые рассказывали жителям Подмосковья о проектах благоустройства и способах голосования.

«Проекту уже ни один год, и представить его без наших ребят-волонтеров стало невозможно. Благоустройство — это то, что касается, по сути, каждого. Поэтому важно, чтобы как можно больше наших жителей знало, что они сами могут помочь преобразить свой город, парк или сквер. Хочу сказать всем большое спасибо», — пояснила Швелидзе.

Она добавила, что самыми активными участниками голосования стали Одинцово и Подольск — у них более 15 тысяч голосов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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