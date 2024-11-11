Голосование по благоустройству завершится в Коломне 14 ноября

Жители городского округа Коломна активно участвуют в выборе территории, которая сможет претендовать на федеральный грант по благоустройству. В списке предложенных вариантов парк на улице Левшина, Советская площадь, детский сквер на улице Пионерской и набережная Дмитрия Донского.

Эти объекты могут стать частью проекта для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году.

Конкурс направлен на выявление и поддержку лучших проектов благоустройства в городах России, предоставляя возможность реализовать проект-победитель. Голосование за территорию, которая будет представлена на конкурсе, продлится до 14 ноября. Жители могут проголосовать как онлайн, заполнив специальную форму, так и очно в здании администрации Коломны. Пункт голосования расположен на Советской площади, 1, кабинет 315 и работает по будням с 8:00 до 17:00.

Администрация округа призывает жителей активно участвовать в голосовании, так как это поможет учесть пожелания большего числа жителей. Результаты голосования будут объявлены 15 ноября.

Недавно Коломна уже одержала победу в аналогичном всероссийском конкурсе. Как напомнили в министерстве благоустройства Московской области, в сквере «Блюдечко» на берегу реки планируется создание фруктового сада, смотровой площадки, лужайки для отдыха, а также строительство литературной беседки и чайного павильона.

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