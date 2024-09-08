Голосование на выборах в городской совет завершилось в Реутове

В Реутове завершилось голосование на выборах. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов, за процессом которого наблюдают представители от кандидатов, политических партий, Общественной палаты, а также сами кандидаты и представители СМИ.

Предварительные результаты очного голосования будут опубликованы после оформления итоговых протоколов. Однако уже сейчас можно говорить о высокой явке в дистанционном электронном голосовании: из 5464 зарегистрировавшихся избирателей проголосовали 4653 человека, что составляет 85%.

Кандидаты от различных политических партий и самовыдвиженцы положительно оценивают организацию выборов в Реутове.

По завершении избирательного процесса глава Реутова Филипп Науменко обратился к его участникам.

«Выражаю искреннюю благодарность всем членам комиссии, наблюдателям, сотрудникам полиции и, конечно, кандидатам и избирателям! Вместе мы делаем наш город лучше», — отметил Науменко.

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