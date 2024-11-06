Голицынскую школу № 1 отремонтируют к осени 2025 года

Работы по капитальному ремонту стартовали в Голицынской школе № 1, расположенной на Пролетарском проспекте, дом № 50А. Подрядчик уже приступил к демонтажу внутренних конструкций.

Мероприятия осуществляются в рамках программы, направленной на строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры, с использованием средств из бюджета Московской области.

Планируется, что в здании площадью более четырех тысяч квадратных метров будут обновлены фасад, входная группа, а также заменят кровлю и все инженерные системы. Предусмотрена и отделка помещений, в классы установят новую мебель и современное оборудование. Благоустройство затронет и прилегающую территорию.

На время ремонта ученики будут обучаться в ближайших школах. Ожидается, что обновленная школа откроет свои двери 1 сентября 2025 года. Также сообщается, что в Подмосковье в преддверии следующего учебного года капитальный ремонт коснется 56 учебных заведений.