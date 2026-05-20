Голицынскую поликлинику откроют в Одинцове в 2028 году

Строительство крупной поликлиники продолжается в Голицыне Одинцовского округа. Здание возводят на бульваре Генерала Ремезова, готовность объекта достигла 44%.

Поликлиника будет рассчитана на взрослое и детское население — 300 пациентов в смену. Медицинскую помощь здесь смогут получать до 40 тысяч местных жителей.

Сейчас в здании идут монолитные работы, возводят внутренние стены, монтируют инженерные системы. Открыть поликлинику планируют в первом квартале 2028 года.

Новый пятиэтажный корпус заменит старый, который расположен на улице Советской. Внутри здания разместят отделения терапии, педиатрии, лучевой и функциональной диагностики, стоматологию и блок неотложной помощи. Закупят современное оборудование: телеуправляемую рентгеновскую систему, аппараты для флюорографии, панорамный стоматологический рентген.

Поликлинику возводят по президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».