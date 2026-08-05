Гольфистка из Подмосковья установила двойной рекорд на чемпионате России
Гольфистка Алиса Молоканова стала автором исторического достижения на XXXV чемпионате России по гольфу. Представительница Московской области завершила первый раунд за 63 удара — девять ниже пара (−9), установив сразу два рекорда.
Результат Молокановой стал новым рекордом поля гольф-клуба «Ак Барс», где впервые проходит чемпионат России, а также лучшим показателем за всю историю турнира.
После завершения раунда спортсменка призналась, что очень рада историческому достижению, однако теперь ей предстоит справиться с дополнительным психологическим давлением.
«Меня такие результаты немножко настораживают, потому что завтра будет проходить очень тяжело психологически. Минус девять я уже, наверное, не перебью, а еще три дня осталось играть», — сказала Молоканова.
Ранее на поле Moscow Country Club в поселке Нахабино состоялся международный матч по гольфу. Мероприятие прошло в рамках фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры».