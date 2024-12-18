Годовые итоги в сфере дорожного строительства подвели в Богородском округе

Итоги 2024 года подвели в строительной отрасли и в сфере дорожного хозяйства в Богородском округе. В Центре культуры имени Калиниченко отметили заслуги тех, кто трудится в этих направлениях.

Богородский округ в рейтинге 2024 года по показателям «Хорошие дороги» и «Программа расселения аварийных домов» занял лидирующие места и находится в «зеленой зоне».

За этот год было отремонтировано 87 автомобильных дорог протяженностью около 34 километров. В целях профилактики травматизма в дорожно-транспортных происшествиях на муниципальной дорожной сети было установлено 60 искусственных неровностей и более 1000 дорожных знаков.

В уходящем году расселены 17 аварийных домов — это 642 семьи в Ногинске. Также с опережением срока госпрограммы удалось в этом году расселить еще пять аварийных домов. В Старой Купавне в новом многоквартирном доме, построенном на улице Чкалова, справили новоселье 384 семьи.

В планах на 2025 переселить из ветхо-аварийного жилья в новый многоквартирный дом по ул. Кирова, в Старой Купавне, собственников 185 помещений. Там же планируется строительство еще одного многоквартирного дома под расселение.

За всеми этими цифрами и показателями стоят люди, специалисты профильных отделов, неравнодушные, любящие свою работу. В этот праздничный вечер на сцене Центра культуры отметили заслуги лучших представителей данных отраслей.

«Новые дороги, школы, объекты здравоохранения, модернизация дорожной инфраструктуры — все это комфорт и безопасность наших жителей. Еще одна значимая победа — расселение граждан из аварийного жилого фонда. Сотни семей, наконец, получили возможность жить в комфортных условиях. Люди счастливы, и нам приятно от достигнутого результата. Спасибо за ощутимую поддержку Губернатору и правительству, профильным министерствам. Приятно, что нам доверяют, и мы видим Богородский округ в государственных программах», — отметил глава Богородского округа Игорь Сухин.