Годовые итоги работы отделения партии «Единая Россия» подвели в Балашихе

В администрации Балашихи состоялась 15-я конференция членов партии «Единая Россия». В ней приняли участие видные политические деятели, включая депутата Государственной думы РФ Вячеслава Фомичева, депутатов Мособлдумы Николая Черкасова, Тараса Ефимова и Владимира Шапкина, а также руководителя местного отделения фракции Геннадия Попова.

Главным спикером мероприятия выступил глава Балашихи и секретарь местного отделения партии Сергей Юров. Он подвел итоги деятельности местного отделения партии за 2024 год, отметив успехи в различных сферах жизни городского округа. Среди них — реализация партийных проектов в области спорта, благоустройства общественных территорий, транспорта, дорог и ЖКХ, а также успешное проведение президентских выборов. Он выразил благодарность избирателям за поддержку Владимира Путина, который одержал победу с более чем 80% голосов.

В ходе конференции Юров также отметил увеличение доходов бюджета округа за счет налоговых и неналоговых поступлений, устойчивое развитие национальных проектов и рост промышленного производства благодаря проекту «Предпринимательство». Он подчеркнул успешное завершение строительства новых медицинских учреждений и привлечение специалистов в округ, открытие новых школ и детских садов, а также продолжение капитального ремонта социальных и культурных объектов.

Особое внимание уделили волонтерской деятельности партийцев Балашихи, поддержке участников СВО и их семей, а также помощи жителям пострадавших территорий. Юров подчеркнул важность единства и совместных усилий в сложный для страны период.

На конференции также были внесены изменения в состав местного политического совета партии и избраны делегаты на XXIX Конференцию Московского областного регионального отделения партии.

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