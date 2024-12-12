Годовые итоги работы аварийно-спасательной службы подвели в Солнечногорске

Специалисты службы «СолнСпас» за 11 месяцев 2024 года выезжали 786 раз на различные происшествия и оказание помощи оперативным службам. С начала года они спасли почти 40 человек.

Об итогах работы «СолнСпас» рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков. Он сообщил, что специалисты спасли 10 человек из водоемов, среди которых было пять несовершеннолетних. Кроме того, они спасли трех человек из пожаров, а при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий — 20. В сотрудничестве с операторами «Системы — 112» удалось найти и вывести из леса пятерых заблудившихся.

Максим Барков также подчеркнул значимость профилактической работы. Отдел гражданской защиты «СолнСпас» устанавливает пожарные извещатели в домах многодетных семей и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.