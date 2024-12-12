Годовые итоги работы аварийно-спасательной службы подвели в Солнечногорске

Специалисты службы «СолнСпас» за 11 месяцев 2024 года выезжали 786 раз на различные происшествия и оказание помощи оперативным службам. С начала года они спасли почти 40 человек.

Об итогах работы «СолнСпас» рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков. Он сообщил, что специалисты спасли 10 человек из водоемов, среди которых было пять несовершеннолетних. Кроме того, они спасли трех человек из пожаров, а при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий — 20. В сотрудничестве с операторами «Системы — 112» удалось найти и вывести из леса пятерых заблудившихся.

Максим Барков также подчеркнул значимость профилактической работы. Отдел гражданской защиты «СолнСпас» устанавливает пожарные извещатели в домах многодетных семей и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
1/4
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
2/4
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
3/4
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
4/4

«Предотвращение пожаров — это возможность спасти сотни тысяч жизней, особенно детей. С начала года мы установили более 1500 пожарных извещателей, и эта работа продолжается», — отметил Браков.

Для предотвращения лесных пожаров сотрудники «СолнСпаса» проводили опашку населенных пунктов, очищали противопожарные минерализованные полосы, устанавливали аншлаги и шлагбаумы на въездах в несанкционированные зоны отдыха. Также они проверяли исправность пожарных гидрантов, очищали водоемы для нужд пожаротушения, патрулировали места массового скопления людей и проводили разъяснительные беседы о правилах безопасности.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте