Годовые итоги модернизации тепловой инфраструктуры подвели в Дмитрове

В 2024 году в поселке Деденево на улице Набережной завершены работы по замене оборудования в местной котельной, которая обеспечивает теплом и горячей водой более 3 тысяч человек. В рамках модернизации были закуплены и установлены новый котел, шкаф управления, дымосос и вентилятор.

Все устройства — российского производства, зарекомендовавшие себя как надежные и эффективные в эксплуатации. Монтажные и пусконаладочные работы были выполнены в срок, при этом работа котельной не останавливалась, что позволило избежать перебоев в подаче тепла.

Параллельно в Дмитрове в рамках государственной региональной программы проведена масштабная перекладка трех километров тепломагистралей диаметром 400 и 500 миллиметров. Это позволит значительно повысить надежность теплоснабжения в зимний период.

На 2025 год запланированы еще более масштабные работы. В их числе: замена котлов в четырех котельных, реконструкция 26 участков теплосетей, возведение модульной газовой котельной в поселке Автополигон и строительство центрального теплового пункта и реконструкция сетей теплоснабжения в селе Внуково.

«Проведение плановых работ по капитальному ремонту оборудования котельных позволяет нам обеспечивать их устойчивую работу во время отопительного сезона. Это важно, так как жители, социальные объекты и другие абоненты теплосети должны получать тепло и горячую воду бесперебойно», — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Работы по модернизации тепловой инфраструктуры являются частью комплексной программы по повышению надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг жителям округа.