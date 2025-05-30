Годовую программу по замене лифтов в домах Подмосковья завершили на 85%

С начала года в Подмосковье заменили лифты в 311 многоквартирных домах. Работы проводит Фонд капремонта при поддержке Министерства ЖКХ области. На данный момент программу выполнили более чем на 85%. До конца года планируют установить еще 48 новых лифтов.

Только за последнюю неделю установили еще 14 новых лифтов — девять в Клину и пять в Королеве. Новые лифты современные и безопасные: в них есть защита от вандалов, экономичное светодиодное освещение и умные датчики, которые не дают дверям закрываться, если что-то мешает.

Каждый установленный лифт проверяют специалисты и жильцы дома — только после этого он начинает работать. Напомним, проверить, включен ли дом в программу капремонта и сроки проведения работ, можно на сайте.