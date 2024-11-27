Годовую программу комплексного благоустройства дворов завершили в Лобне

Глава городского округа Лобня Анна Кротова рассказала об окончании комплексного благоустройства дворовых территорий в муниципалитете. Всего планировали привести в порядок шесть локаций.

Руководитель муниципалитета лично выехала, чтобы проверить качество работ по благоустройству. Анна Кротова осмотрела дворы у домов № 31, № 33, № 35, № 37, № 39 на улице Ленина и вблизи домов № 6, № 12, № 10 на улице Мирной.

По словам главы Лобни, в апреле этого года она общалась с местными жителями и проверяла эти территории.

«Территория между домами была в плохом состоянии. Тогда обещали засыпать ямы асфальтовой крошкой. В итоге приняли решение включить этот двор в программу комплексного благоустройства», — добавила она.

Там уложили асфальт, оборудовали место для стоянки машин и расширили парковку. В дальнейшем проверят все территории, вошедшие в программу комплексного благоустройства дворов.

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