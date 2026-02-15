Годовщину вывода советских войск из Афганистана отметили в Можайске

Торжественная церемония, посвященная 37-й годовщине события, состоялась 15 февраля у памятника «Ветеранам боевых действий». Мемориал открыли год назад, и за это время он стал главным местом притяжения для всех, кто хранит память о героях-земляках.

В мероприятии приняли участие глава округа Денис Мордвинцев, депутаты Московской областной Думы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова, военный комиссар Можайского и Рузского округов Руслан Меладзе, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Александр Князев и благочинный Можайского церковного округа иерей Иоанн Лобода, а также ветераны-афганцы, юнармейцы, волонтеры и жители.

Денис Мордвинцев, обращаясь к собравшимся, отметил, что этот день объединяет всех, для кого понятия долга, чести и верности присяге имеют большое значение. По его словам, сегодня эстафета мужества достойно передается тем, кто сейчас на передовой.

Участники церемонии почтили память земляков минутой молчания и возложили цветы к подножию мемориала.