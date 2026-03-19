Годовщину воссоединения с Крымом отметили в Химках

В Химках прошли праздничные акции, посвященные 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. Ученики школы № 1 вместе с педагогами и депутатами встретились, чтобы вспомнить события, ставшие символом национального единства.

Школьникам рассказали об истории Крыма и значении его возвращения в состав страны. Ребята подготовили творческие номера. В финале встречи участники развернули большой российский триколор.

«Этот день имеет особое значение для нашей страны и подрастающего поколения, — отметила директор школы Галина Болотова. — Важно не только знать историю, но и чувствовать сопричастность к судьбе Родины. Мы стремимся воспитывать в школьниках осознанное отношение к ключевым событиям».

Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова добавила, что подобные встречи в честь памятной даты прошли во многих местах округа. Жители Химок объединились, чтобы отметить событие, которое стало важной вехой в истории страны.