Годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили в Истре

18 марта — дата, которая прочно вошла в современную историю страны. В этот день в 2014 году подписали договор о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

В честь этого значимого события арт-пространство Истры стало площадкой для яркой праздничной программы. Перед зрителями выступил образцовый коллектив «Ансамбль мажореток „Истра“» и солисты муниципального округа, а также эстрадный исполнитель Авраам Карахан.

Особую атмосферу единства создала патриотическая акция, объединившая жителей округа, активистов движения «Волонтеры Подмосковья» и представителей «Молодой гвардии Единой России».

Кульминацией праздника стал масштабный танцевальный флешмоб с участием ансамбля мажореток «Истра» — площадь наполнилась движением, цветом и символикой российского триколора.