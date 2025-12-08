Годовщину установки монумента «Противотанковые ежи» отметили в Химках

Три огромных стальных ежa на Ленинградском шоссе в Химках, вбитых в землю, стали не просто памятником — для местных жителей они символизируют место, где враг был остановлен. Праздничный концерт, приуроченный к годовщине открытия этого знакового монумента, прошел в гимназии № 9.

Важность этого символа отметили на патриотической встрече.

«Этот монумент в Химках установлен не случайно. Именно здесь, на 23-м километре Ленинградского шоссе, был последний рубеж, до которого дошел враг. И именно отсюда, измотав противника в тяжелейших боях, наши войска перешли в победное контрнаступление. Мы должны помнить это и гордиться тем, что живем на героической земле», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Гости мероприятия узнали, что монумент «Ежи» был открыт 6 декабря 1966 года в честь 25-летия начала контрнаступления под Москвой. Это один из первых памятников, включенных в мемориальный комплекс обороны столицы. Ученики гимназии подготовили трогательную программу, включающую театрализованные постановки, стихи и песни, посвященные тем героическим дням.

«Сегодня, как и много лет назад, наши военнослужащие с честью защищают интересы Родины в зоне специальной военной операции. Они — достойные наследники славы тех, кто стоял насмерть у стен Москвы. И мы должны поддерживать их так же, как наши предки поддерживали фронт в годы Великой Отечественной», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Праздничный концерт в честь открытия монумента «Ежи» стал частью широкой патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая реализуется в Химках с прошлого года. Валентин Герасимов выделил, что в рамках программы регулярно проходят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками специальной военной операции — все они способствуют созданию крепкого и сплоченного общества.