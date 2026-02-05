Годовщину Сталинградской битвы отметили в Химках

В лицее № 21 в Химках состоялся памятный вечер, посвященный Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Участие в нем приняли ученики, педагоги, активисты и жители города.

Гостям показали архивные документы, хронику и фрагменты документальных фильмов о ключевом сражении Великой Отечественной войны. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский назвал битву решающим событием для страны.

«Оборона Сталинграда длилась 200 дней. Это испытание советский народ выдержал с честью. Стойкость и вера в победу изменили ход войны. Наша задача — хранить память о героях и передавать ее молодежи», — сказал Сергей Малиновский.

Участники обсудили связь поколений и современное значение подвига. Депутат Алексей Федоров провел параллель между защитниками Сталинграда и нынешними военнослужащими.

«Сила страны — в единстве. В Химках мы помогаем участникам СВО: плетем сети, вяжем вещи, собираем гуманитарную помощь. Это продолжение традиции, которую заложили наши предки», — отметил Алексей Федоров.

Лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева добавила, что такие встречи укрепляют историческую память и объединяют жителей разных возрастов.