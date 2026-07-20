Годовщину создания органов пожарного надзора отметили в Раменском

В знак глубокого уважения к подвигу героев участники мероприятия отдали дань памяти сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга и возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» на площади Победы. После этого в исторической церкви Бориса и Глеба состоялся торжественный молебен.

Почетным гостем праздника стал начальник Главного управления МЧС России по Московской области генерал-майор внутренней службы Алексей Павлов, чье личное участие подчеркнуло особую ценность работы местных инспекторов и дало новый импульс развитию межведомственного взаимодействия.

Глава Раменского округа Эдуард Малышев выразил искреннюю благодарность Алексею Павлову за постоянную поддержку и внимание к муниципалитету, а также тепло поздравил всех действующих сотрудников и ветеранов пожарного надзора с профессиональным праздником.

«Желаю благополучия, спокойствия и уверенности в своих силах. Пусть ваша служба всегда будет максимально безопасной, а результаты работы — заметными и полезными для жителей округа», — сказал Эдуард Малышев.

Сотрудники ведомства приняли участие в экологической акции, в ходе которой на аллее рядом с городским амфитеатром высадили десять сортовых лип. Молодые саженцы деревьев символично поливали как из классических леек, так и напрямую из пожарного рукава.

Представители руководства региона и Московской областной думы вручили отличившимся сотрудникам государственные награды «За отличие в службе», официальные благодарности и почетные письма.

Историческим событием дня стало переименование одного из элементов местной улично-дорожной сети. С целью увековечивания подвигов и самоотверженного труда специалистов, ежедневно рискующих собой ради спасения людей и ликвидации последствий стихийных бедствий, в Раменском появился «Проезд пожарных и спасателей».