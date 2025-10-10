Годовщину создания краеведческого музея отметили в Балашихе

В городском округе Балашиха состоялось торжественное мероприятие, посвященное важной дате краеведческого музея. В праздновании приняли участие заместитель главы округа Михаил Объедков, депутат Совета депутатов Александр Евсюткин, а также заместители начальника управления культуры администрации округа Марина Чернова и Ирина Лагутина.

В честь юбилея для гостей подготовили культурную и развлекательную программу.

«Поздравляю весь коллектив музея с этим событием. За эти годы вы прошли невероятный путь. Ваша команда вносит неоценимый вклад в сохранение богатого исторического, природного и культурного наследия нашего городского округа», — обратился к собравшимся Михаил Объедков.

Краеведческий музей был основан 3 августа 1970 года. Первые посетители могли познакомиться с историей поселка Обираловка и его преобразованием в город Железнодорожный. В 1987 году в музее открыли выставочный зал, где разместили свыше 100 произведений искусства, подаренных Союзом художников России и почетным гражданином города Никитой Рыжовым.

Сегодня музейный фонд насчитывает более девяти тысяч единиц хранения, а в выставочных залах размещено свыше двух тысяч экспонатов. Краеведческий музей является важной площадкой для проведения многочисленных выставок и культурных мероприятий, которые ежегодно привлекают внимание жителей и гостей Балашихи.