Годовщину со дня рождения Святейшего Патриарха Пимена отметили в Ногинске

23 июля исполнилось 116 лет со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена — выдающегося церковного деятеля, чье имя неразрывно связано с историей Богородска (ныне — Ногинска), где он родился в 1910 году. Патриарх Пимен возглавлял Русскую Православную Церковь в 1971–1990 годах, оставив глубокий след в ее истории и в сердцах верующих.

В этот памятный день духовенство и прихожане Богоявленского собора города Ногинска собрались, чтобы молитвенно почтить память своего прославленного земляка. Заместитель благочинного Богородского округа священник Сергий Макаров возложил к подножию памятника Патриарху корзину с цветами.

Особую ценность в сохранении памяти о Патриархе Пимене представляет музейная экспозиция в просветительском центре Богоявленского собора. Она посвящена монашескому пути и архипастырскому служению Святейшего. В экспозиции бережно хранятся уникальные исторические артефакты: панагия Патриарха, его личные вещи.