Годовщину снятия блокады Ленинграда отметили в школах Дубны

Траурные мероприятия и уроки мужества прошли во всех образовательных учреждениях округа. Школьники узнали историю знаменитой «Ленинградской» симфонии и увидели норму блокадного пайка.

В Дубне прошли памятные мероприятия, посвященные 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Во всех школах, лицеях и гимназиях округа состоялись церемонии, уроки мужества и встречи.

В этот день вместо традиционных школьных звонков звучали фрагменты Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича. Как отметила ученица гимназии № 3 Александра Зонтикова, эта музыка стала символом несгибаемого духа защитников города.

Особое впечатление на учеников произвел наглядный рассказ о жизни в осажденном городе. Школьникам показали, как выглядел суточный блокадный паек хлеба весом 125 граммов, который на 75% состоял из ржаной обойной муки и жмыха. Ребята узнали, какое огромное значение имел этот маленький кусочек хлеба зимой 1941 года.

В рамках уроков мужества говорили не только о героях Великой Отечественной войны, но и о связи поколений. Руководитель местной Ассоциации ветеранов специальной военной операции Максим Большаков отметил, что для участников боевых действий проведение таких уроков — почетная миссия. Подобные мероприятия формируют у молодых людей уважение к истории и гордость за героев страны.

Памятные мероприятия включали также тематические кинопоказы и встречи в детско-юношеских объединениях.