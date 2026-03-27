Годовщину работы государственного фонда «Защитники Отечества» отметили в Можайске

26 марта в Бородинском музее-заповеднике прошло торжественное мероприятие, посвященное третьему дню рождения Государственного фонда «Защитники Отечества». Памятная дата была установлена Указом Президента Российской Федерации, ознаменовавшим начало системной работы по поддержке ветеранов и членов семей погибших защитников Отечества.

В мероприятии приняли участие глава Можайского округа Денис Мордвинцев, руководитель подмосковного филиала фонда Ольга Ермакова, ее первый заместитель Юлия Белова, заместитель главы округа Ольга Спиридонова, директор музея-заповедника Игорь Корнеев, а также социальные координаторы фонда из муниципалитетов Подмосковья. Можайский округ представляла социальный координатор Галина Аксенова.

«Работа фонда „Защитники Отечества“ — это ежедневная работа с теми, кто с честью прошел через испытания, с семьями, которые ждали и продолжают ждать. Сегодня социальные координаторы делают все, чтобы ни один защитник, ни одна семья не остались без внимания и поддержки», — отметил Денис Мордвинцев.

Программа началась с экскурсии по музею, затем делегация направилась к Батарее Раевского, где состоялась церемония возложения цветов. Ключевым моментом стало подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником и Московским областным отделением фонда.

«Бородино — святое место для каждого, кто чтит подвиг предков и современных героев. Подписание соглашения открывает новые возможности для сохранения исторической памяти и передачи ее молодому поколению. Мы вместе будем работать над тем, чтобы ни одна семья защитника не осталась без нашей заботы», — рассказала Ольга Ермакова.

Завершающим пунктом программы стало посещение Спасо-Бородинского монастыря, который сегодня обретает новое звучание как центр притяжения для матерей, вдов и жен, чьи близкие встали на защиту Отечества. Игумения Серафима отметила: «Здесь, на этой земле, столетиями женщины находили силы жить после потери своих героев. Уверена, что теперь обитель станет для них не только местом памяти, но и точкой духовной опоры».

Третья годовщина фонда стала важным этапом в укреплении взаимодействия между учреждениями культуры, органами местного самоуправления и общественными организациями.



