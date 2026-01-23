Годовщину прорыва блокады Ленинграда отметили в Химках

Участники мероприятия узнали о событиях января 1943 года и героизме ленинградцев во время прорыва блокады. Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов отметил важность сохранения памяти о подвиге жителей города для воспитания молодежи, а также подчеркнул значение мужества, национального единства и передачи этих ценностей из поколения в поколение.

В спортивной части встречи воспитанники баскетбольного отделения приняли участие в командных соревнованиях. Муниципальный депутат Алексей Федоров обратил внимание на то, что спорт помогает развивать волю к победе и умение работать в команде — качества, которые проявлялись и в годы войны.

Председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский отметил, что инициатива направлена на укрепление связи между поколениями через патриотические мероприятия.