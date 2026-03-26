Годовщину присвоения звания «Город воинской славы» отметили в Волоколамске
25 марта у стелы на пересечении улиц Сергачева и Ново-Солдатской состоялось торжественное мероприятие, посвященное 16-й годовщине присвоения Волоколамску почетного звания. Отдать дань уважения родному городу собрались ветераны, представители администрации, школьники, студенты и молодогвардейцы.
С приветственным словом выступили первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников, председатель окружного Совета ветеранов Виктор Бахирев и почетный гражданин города Василий Шулепов. Собравшимся напомнили о мужестве и стойкости, проявленных жителями и защитниками города в разные времена, о героях, ценою жизни защищавших малую родину и Отечество. Слова благодарности прозвучали в адрес тех, кто сегодня продолжает славные традиции предков в зоне специальной военной операции.
Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов к стеле «Город воинской славы».