Годовщину присвоения Ржеву звания «Город воинской славы» отметили в Химках

В школе № 31 в Химках провели патриотическое мероприятие, в рамках которого рассказали слушателям о присвоении Владикавказу, Ельцу, Ельне, Малгобеку и Ржеву звания «Город воинской славы». В мероприятии приняли участие юные спортсмены, их родители и педагоги.

Участников патриотического мероприятия поприветствовал муниципальный депутат Артур Каримов.

«Очень важно сохранять историческую память и чтить города, которые вписали свои имена в героическую летопись нашей страны. Их подвиг — это пример несгибаемой воли и мужества для всех нас. Рассказывая об этом молодежи, мы передаем им чувство гордости за свою страну», — рассказал Артур Каримов.

Спортсменки по художественной гимнастике представили свою программу, а спикеры рассказали про заслуги, за которые присваивают звание «Город воинской доблести». В годы Великой Отечественной войны жители Владикавказа, Ельца, Ельна, Малгобека и Ржева проявляли массовый героизм и стойкость.

Почетным гостем стал ветеранов СВО, гвардии рядовой Владимир Коннов. Он рассказал о том, что важно помогать воинам и оказывать помощь, находясь в тылу. Владимир Коннов поблагодарил школьников за сбор гуманитарной помощи военнослужащим.

«В Химках с самого начала СВО организован мощный сбор гуманитарных грузов для наших бойцов. Я горжусь тем, что за это время общими усилиями неравнодушных жителей, предприятий и волонтеров уже удалось собрать и отправить на фронт более 600 тонн помощи. Эта работа — наш общий вклад в Победу», — отметила муниципальный депутат Надежда Смирнова.