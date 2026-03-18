Годовщину присоединения Крыма к России отметили в Волоколамске

На городской площади Волоколамска состоялось торжественное мероприятие, посвященное 12-й годовщине вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Школьники, студенты, ветераны и партийцы собрались, чтобы отпраздновать эту дату.

Для собравшихся выступили волоколамские творческие коллективы и солисты. Вокальные и танцевальные номера встречали громкими аплодисментами.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова поздравила жителей с праздником и подчеркнула значимость этой даты.

«Эта дата в современной истории важна для каждого. Жители Крыма сделали свой выбор, и Россия поддержала его. 18 марта стало символом единства, силы духа и верности своим историческим корням. Торжественные мероприятия сегодня проходят во всех регионах нашей большой страны. Волоколамск тоже с гордостью произносит „Крым — наш!“», — отметила глава округа.