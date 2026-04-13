Годовщину полета Гагарина в космос отметили в Химках

65-летие полета Юрия Гагарина отметили в городском округе Химки. Это событие ознаменовало начало новой эпохи в освоении космоса.

Главной площадкой праздника стало НПО «Энергомаш». Среди почетных гостей — глава округа Инна Федотова, заместитель председателя совета депутатов Руслан Шаипов, лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин, а также сотрудники предприятия, ветераны отрасли и другие приглашенные.

«Особая гордость — это преемственность поколений. Здесь опыт передается от наставников к молодым специалистам, формируя сильную, сплоченную команду, объединенную общей целью — покорением космоса», — поделилась Инна Федотова.

Научно-производственное объединение «Энергомаш» заслуженно является лидером российской космонавтики: только за прошлый год двигатели, созданные на предприятии, обеспечили 16 успешных пусков с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный.

«Такие предприятия, как НПО Энергомаш, — это не только промышленная мощь страны, но и люди, которые своим трудом ежедневно двигают вперед отечественную науку и технологии», — отметил Руслан Шаипов.