Годовщину Парада Победы на Красной Площади в 1945 году отметили в Реутове

В Реутове торжественно отметили 80-летие Парада Победы 1945 года в рамках проекта «Успех в единстве поколений». Мероприятие прошло в музейно-выставочном центре, где слушателям рассказали о том, кто принимал в нем участие.

Парад Победы на Красной площади в Москве в 1945 году — символ победоносного завершения Великой Отечественной войны и триумфа советского народа. На мероприятии в Реутове собрались ветераны, представители администрации и молодежи, а также руководитель Ассоциации ветеранов СВО Александр Манаенко и муниципальные депутаты.

Они поздравили участников Великой Отечественной войны с этим знаменательным событием и отметили их вклад в свободу для будущих поколений.

Особое внимание уделили исторической части. Директор музейно-выставочного центра Антонина Кошкина рассказала, что 80 лет назад по брусчатке Красной площади прошли 24 маршала, тысячи офицеров и солдат, а также легендарная военная техника.

В рамках встречи также состоялось вручение членских билетов партии «Единая Россия».

В администрации Реутова отметили, что в округе продолжат проводить мероприятия патриотической направленности, подчеркивая роль наследия Великой Победы и героев Великой Отечественной войны.