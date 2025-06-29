Годовщину Парада Победы на Красной Площади в 1945 году отметили в Химках

В Химках провели серию патриотических мероприятий, посвященных 80-летию Парада Победы на Красной площади в Москве в 1945 году. Одно из них прошло в городской библиотеке № 3.

Вместе с химчанами участие приняли лидеры Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева и Алина Шалимова.

«Парад Победы стал вечным символом несгибаемой воли, мужества и сплоченности народа, вставшего на защиту своей земли, языка и истории. Память о героизме предков служит для нас нравственным ориентиром, напоминая о том, что в единстве заключается сила народа», — подчеркнула Алина Шалимова.

Еще одно мероприятие прошло в школе «Лига первых». Для горожан провели лекторий, в котором показали отрывки документального фильма. Перед слушателями выступили член химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин и заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

«Дорогие жители! Сегодня это и многие другие мероприятия проходят в нашем округе под лозунгом „Успех V единстве поколений“ в рамках широкомасштабной патриотической программы. Она призвана сохранить и увековечить память о выдающихся личностях и событиях из истории нашей страны», — подчеркнул Александр Васильев.

Депутат Галина Болотова дополнила, что для горожан регулярно проводят разнообразные историко-патриотические активности. В их числе — мастер-классы, фестивали, кинолектории и многое другое.