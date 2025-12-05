Годовщину открытия МФЦ отметили в Можайске

Первый многофункциональный центр создали в Можайске 4 декабря 2013 года. Сотрудников организации поздравил с праздником первый заместитель главы муниципалитета Алексей Сперанский.

Лучшие работники получили грамоты и благодарственные письма за добросовестный труд и высокие показатели. Алексей Сперанский отметил, что современные МФЦ стали воплощением идеи доступного и эффективного государства для каждого гражданина.

«Значимость МФЦ сложно переоценить. Это лицо государства для людей. Их развитие — это прямой путь к сокращению барьеров, повышению прозрачности и, самое главное, к удобству для наших жителей», — сказал заместитель главы Можайска.

Многофункциональный центр в Можайском округе — это современная, клиентоориентированная организация, которая значительно упростила жизнь десятков тысяч местных жителей. Он позволяет получить сотни государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», без необходимости ходить по множеству инстанций.