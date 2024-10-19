Годовщину открытия мемориала на Мамаевом Кургане отметили в Химках

Открытие мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане состоялось почти 60 лет назад. Знаменательную дату отметили в образовательных учреждениях Химок.

Ученики школы № 16 и дошкольного отделения «Ладушки» прослушали познавательную лекцию об истории легендарного сражения и подвигах советских солдат.

«Мемориальный комплекс — символ стойкости и непобедимости советского народа. В память о героях, ради общего будущего будем беречь и защищать мир, который они отстояли ценой жизни», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Кроме того, памятный концерт в честь годовщины открытия мемориала состоялся в детской школе искусств в Сходне, а жители микрорайона Лунево посетили кинопоказ фильма «Мамаев курган: Вечная память о Сталинградской битве» в местном доме культуры.

Напомним, что в Химках особое внимание уделяют сохранению исторического наследия поколения победителей. Так, ко Дню города в округе состоялось торжественное открытие памятника, посвященного защитникам Отечества. Композиция включает два образа: солдата времен Великой Отечественной войны и бойца специальной военной операции.

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