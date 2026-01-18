Годовщину освобождения села Осташево отметили в Волоколамском округе

В Волоколамском округе торжественно отметили 84-ю годовщину освобождения села Осташево от немецко-фашистских захватчиков. В памятных мероприятиях, состоявшихся 16 января, приняли участие ветераны, жители села, школьники, депутаты и представители администрации.

Торжества начались с церемонии возложения цветов к братской могиле, где покоятся 617 воинов, павших при освобождении Осташева. Участники почтили их память минутой молчания. Затем в местном доме культуры состоялся праздничный концерт, на котором юные жители села представили программу из патриотических стихов и песен.

«Когда в одном зале собираются ветераны и молодое поколение, это создает живую связь времен. Такая преемственность — лучшая гарантия, что подвиг наших предков никогда не будет забыт», — отметили организаторы мероприятия.

Школьники в своих выступлениях не только продемонстрировали творческие таланты, но и рассказали о ключевых событиях военной истории родного села, сохраняя тем самым историческую память для будущих поколений.