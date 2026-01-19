Годовщину освобождения от немцев отметили в деревне Симбухово в Наро-Фоминске

Деревня Симбухово Наро-Фоминского городского округа отметила 84-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С мая 2025 года населенный пункт носит почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».

В начале января 1942 года Симбухово стало одним из ключевых центров ожесточенного немецкого сопротивления. Бойцы 33-й армии вели здесь кровопролитные бои буквально за каждый дом, от танковых контратак переходя к рукопашным схваткам.

Фронтовик Владимир Соловьев вспоминал: «Противник стянул в этот район до двух пехотных дивизий с большим количеством артиллерии. Такого испытания, какое выпало нам на трехкилометровом отрезке от Субботина до Симбухова, мы еще не переживали».

Торжественный митинг прошел у местного мемориала, где в братской могиле покоятся останки 129 воинов Красной армии, освобождавших деревню. Имена 43 из них известны и увековечены. Жители округа почтили их память минутой молчания и возложением цветов, подтверждая, что подвиг защитников остается в сердцах новых поколений.



