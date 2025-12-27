Годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Наро-Фоминске

В мероприятии поучаствовали представители администрации округа и местного Совета депутатов, депутаты Московской областной думы, участники волонтерских и общественных организаций и юнармейцы Наро-Фоминска. Они возложили венки к могиле Неизвестного солдата и Вечному огню.

Именно 26 декабря 1941 года после тяжелых кровопролитных боев над зданием местного райсовета старший лейтенант Алексей Матвеев водрузил Красное знамя. И «подмосковный Сталинград», как часто именуют историки Наро-Фоминск, был полностью освобожден от врага.

«Именно за те героические события, городу присвоено почетное звание „Город воинской славы“. Мы помним и гордимся теми, кто сражался на этих рубежах, вечная им память, кто погиб, защищая наш город. Вечная память тем, кто не дожил до этой даты», — сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Венки и цветы в 84-ю годовщину освобождения Наро-Фоминска, по традиции, возложили и к стеле Города воинской славы. Отметим, что к этой памятной дате в округе приурочен целый ряд событий, акций и мероприятий