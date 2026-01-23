Годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Можайске
20 января, в день 84-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, в Можайске прошла торжественная «Вахта памяти». В мероприятии приняли участие глава округа Денис Мордвинцев, депутаты, ветераны, военнослужащие, юнармейцы и жители, пришедшие почтить подвиг советских солдат.
Церемония началась с театрализованного фрагмента и стихов о январских днях 1942 года, подготовленных Можайским культурно-досуговым центром. После объявления «Вахты памяти» открытой военным комиссаром Русланом Меладзе прозвучал гимн России в исполнении военного оркестра.
К собравшимся обратились глава округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева и депутаты Мособлдумы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова. Особое впечатление на участников произвело выступление внука Героя России Виктора Полосухина — Виктора Понякова, а также члена Совета ветеранов 144-й мотострелковой дивизии Юлии Евтух, поделившихся воспоминаниями о подвиге солдат.
После молебна, отслуженного благочинным Можайского округа священником Иоанном Лободой, была объявлена минута молчания под звуки метронома и прозвучали троекратные залпы салюта. Завершилась церемония возложением цветов к памятнику Солдату-освободителю, Вечному огню и могиле командира 32-й стрелковой дивизии Виктора Полосухина.