Годовщину освобождения от немецко-фашистских войск отметили в Солнечногорске

На Советской площади Солнечногорска 12 декабря прошло торжественное мероприятие возложения цветов к памятнику «Воину-освободителю». Участие в нем приняли глава Солнечногорска Константин Михальков, его заместители, председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, руководитель фракции «Единая Россия» Ольга Гончар, а также представители благочиния, общественных организаций и местные жители, включая участников СВО и юнармейцев.

В декабре 1941 в Тимоново шли кровопролитные бои. Немецкие войска возвели мощный оборонительный узел, но 10 декабря его штурмовала 71-я отдельная морская стрелковая бригада под командованием полковника Якова Безверхова. Бой, завершившийся 11 декабря в 17:00 полным освобождением Тимоново, открыл дорогу к дальнейшему наступлению. И уже 12 декабря войска Красной Армии вошли в Солнечногорск, принеся долгожданную свободу.

«Пусть этот день станет мостом между поколениями. Между теми, кто отстоял наш город в 41-м, и теми, кто сегодня, в наше время, с таким же самопожертвованием и честью защищает интересы Родины. Мы видим, как история повторяет виток, как ценности — отвага, верность, любовь к своей земле — остаются неизменными. Солнечногорск выстоял. Солнечногорск живет. Солнечногорск помнит. Город воинской доблести, который мы любим», — отметил глава Солнечногорска Константин Михальков.

Кроме того, накануне памятной даты 11 декабря в Доме культуры «Выстрел» прошел концерт «Свет Вечного огня», где выступили творческие коллективы округа с песнями военных лет и хореографическими постановками под сопровождение военной хроники.