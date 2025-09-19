Годовщину освобождения Новороссийска отметили в Химках

Мероприятие прошло в многофункциональном социальном комплексе «Восход» с участием спикеров и депутатов. Гости встречи обсудили ключевые моменты операции и ее значение для сохранения исторической памяти.

В ходе встречи спикеры представили вниманию аудитории малоизвестные исторические факты, детали операции и примеры героизма советских военнослужащих. Особый акцент был сделан на необходимости защиты правды о событиях Великой Отечественной войны.

«Освобождение Новороссийска — это одна из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны. Мало кто знает, что именно в Новороссийске, на легендарной Малой земле, советские воины 225 дней и ночей держали оборону, сковав значительные силы противника. Этот плацдарм стал символом стойкости и мужества советского народа», отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

После официальной части гостей пригласили на экскурсию в Центральный музей Вооруженных Сил РФ.

«Сохранение исторической правды, особенно в наше время, когда предпринимаются попытки переписать историю, — это наш священный долг. Такие мероприятия, как сегодняшнее, помогают нам передать правду о войне молодому поколению, воспитать в них чувство патриотизма и гордости за нашу страну. Мы должны помнить о подвиге наших предков, чтобы не допустить повторения трагических событий прошлого», рассказала муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Как уточнил муниципальный депутат Глеб Демченко, эта встреча является частью масштабной патриотической программы «Успех в единстве поколений».