Годовщину окончания советско-финской войны отметили в Химках

В Химках прошла встреча у обелиска «Отстоявшим Отчизну», посвященная годовщине завершения советско-финской войны 1940 года. Историки считают эту кампанию ключевой для защиты северо-западных рубежей страны.

Активные жители, общественники и почетные гости собрались у Вечного огня. Они почтили память солдат, которые в суровых условиях выполняли свой долг. Участникам рассказали об историческом фоне событий марта 1940 года, когда заключили Московский мирный договор.

«Такие встречи — наша живая память и совесть, — сказал лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов. — Мы обязаны честно говорить с жителями, чтобы понимать, какой ценой доставалась безопасность границ».

Итоги войны оказались судьбоносными. Границу отодвинули от Ленинграда на 150 километров, что позже помогло в его обороне. СССР получил Выборг и часть Карелии, а полуостров Ханко сдали в аренду для военно-морской базы.

«История циклична, и ее уроки сегодня актуальны, — отметил депутат Валентин Герасимов. — Наши воины защищают интересы страны в зоне спецоперации, поэтому важно сохранять связь времен».

В завершение собравшиеся возложили цветы к Вечному огню и почтили память минутой молчания. Депутат Инна Монастырская напомнила, что в округе проходят встречи с участниками СВО, открытые уроки и кинопоказы. Это помогает воспитывать сплоченное общество.