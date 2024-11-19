Волонтеров в Химках наградили к 19-летию «Молодой гвардии»
Торжественное мероприятие в честь 19-й годовщины организации «Молодая гвардия» провели в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Волонтеров поблагодарили за труды и наградили памятными грамотами.
Молодогвардейцы регулярно проявляют активную гражданскую позицию, помогают организовывать патриотические мероприятия, благотворительные акции и сборы гуманитарной помощи в качестве волонтеров. Всего в Химках трудятся свыше двух тысяч активистов.
«Ребята — настоящие патриоты, ответственные и деятельные молодые люди, которые на наших с вами глазах создают будущее страны. Городской округ Химки и его жители гордятся ими», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.
Кроме того, сами волонтеры на торжественном мероприятии поделились успехами за прошедший год и наметили новые цели.
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