Волонтеров в Химках наградили к 19-летию «Молодой гвардии»

Торжественное мероприятие в честь 19-й годовщины организации «Молодая гвардия» провели в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Волонтеров поблагодарили за труды и наградили памятными грамотами.

Молодогвардейцы регулярно проявляют активную гражданскую позицию, помогают организовывать патриотические мероприятия, благотворительные акции и сборы гуманитарной помощи в качестве волонтеров. Всего в Химках трудятся свыше двух тысяч активистов.

«Ребята — настоящие патриоты, ответственные и деятельные молодые люди, которые на наших с вами глазах создают будущее страны. Городской округ Химки и его жители гордятся ими», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Кроме того, сами волонтеры на торжественном мероприятии поделились успехами за прошедший год и наметили новые цели.

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