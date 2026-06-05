Годовщину космодрома «Байконур» отметили в Химках

В Аэрокосмическом лицее Химок провели встречу, посвященную 71-й годовщине космодрома «Байконур». Участникам рассказали о создании легендарного комплекса, его достижениях и вкладе в развитие отечественной космонавтики.

Дата основания «Байконура» приходится на 2 июня 1955 года. В честь этой годовщины в лицее организовали познавательную программу, посвященную истории одного из самых известных космодромов мира. Гостям напомнили о событиях, которые сделали площадку символом начала космической эпохи, а также познакомили с фактами о развитии ракетно-космической отрасли в стране.

«Байконур навсегда вошел в историю как место, откуда началась космическая эра человечества. Именно отсюда был выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли и состоялся полет Юрия Гагарина. Важно сохранять память об этих достижениях и передавать ее молодому поколению», — сказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Участники встречи узнали о ключевых этапах работы космодрома, знаковых космических программах и современных проектах, которые продолжают реализовываться на его территории. Отдельное внимание уделили людям, благодаря которым стали возможны крупнейшие достижения отечественной космонавтики. Речь шла о работе ученых, инженеров, конструкторов и специалистов, внесших вклад в развитие ракетной техники и освоение космоса.

«Эта встреча стала частью программы „Успех в единстве поколений“, направленной на сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи и популяризацию достижений российской науки. Такие инициативы помогают молодым людям лучше узнать историю страны и вдохновляют на новые достижения», — отметил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

По словам организаторов, подобные встречи помогают поддерживать интерес молодежи к истории отечественной космонавтики, расширяют знания о достижениях российской науки и укрепляют связь между поколениями. В Химках работу в этом направлении планируют продолжить.