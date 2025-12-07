Годовщину контрнаступления СССР под Москвой в 1941 году отметили в Химках

В 1941 году в районе Химок располагались войска 16-й и 20-й армий. Спустя 84 года у монумента «Противотанковые ежи» прошел митинг, в котором приняли участие глава городского округа Елена Землякова, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, участники специальной военной операции, сотрудники предприятий и учреждений, а также муниципальные депутаты. Они возложили цветы к монументу и почтили память советских солдат минутой молчания.

«Победа под Москвой стала возможной благодаря героизму солдат и усилиям людей в тылу. Чтобы остановить фашистов, советское командование мобилизовало население на строительство оборонительных сооружений. Враг рвался к столице, но каждый километр земли, каждый дом, каждая улица становились неприступной крепостью. Советские войска и все, кто встал на защиту Родины, показали всему миру силу духа и непоколебимую волю к победе», — отметила Елена Землякова.