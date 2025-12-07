Годовщину контрнаступления СССР под Москвой в 1941 году отметили в Химках
В Химках у монумента «Противотанковые ежи» прошел митинг, посвященный контрнаступлению Красной армии под Москвой. Ожесточенные бои завершились 5 декабря 1941 года.
В 1941 году в районе Химок располагались войска 16-й и 20-й армий. Спустя 84 года у монумента «Противотанковые ежи» прошел митинг, в котором приняли участие глава городского округа Елена Землякова, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, участники специальной военной операции, сотрудники предприятий и учреждений, а также муниципальные депутаты. Они возложили цветы к монументу и почтили память советских солдат минутой молчания.
«Победа под Москвой стала возможной благодаря героизму солдат и усилиям людей в тылу. Чтобы остановить фашистов, советское командование мобилизовало население на строительство оборонительных сооружений. Враг рвался к столице, но каждый километр земли, каждый дом, каждая улица становились неприступной крепостью. Советские войска и все, кто встал на защиту Родины, показали всему миру силу духа и непоколебимую волю к победе», — отметила Елена Землякова.
Жители Химок построили более 20 километров противотанковых рвов, около 19 километров проволочных заграждений, множество огневых точек и бомбоубежищ. На предприятиях изготовили порядка 1200 ежей, которые установили на оборонительном рубеже.
Фашисты заняли часть территории города в конце ноября 1941 года. Штаб 20-й армии располагался в Химках, а линия обороны 16-й армии проходила по реке Клязьма, Ленинградскому шоссе, станции Крюково и в Истринском районе. Бойцы 20-й армии обороняли территории от Клязьмы до Рогачевского шоссе.
В память о подвиге солдат в 1966 году на 23-м километре Ленинградского шоссе установили монумент «Противотанковые ежи».