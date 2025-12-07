Годовщину битвы за Москву отметили в Химках

В клубе «Активное долголетие» в Химках 5 декабря состоялось патриотическое мероприятие, которое объединило членов клуба, активных жителей и почетных гостей. Встречу посвятили Дню начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве за Москву в 1941 году.

С приветственной речью к собравшимся обратился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Для нас, химчан, 5 декабря — дата особенная. Именно здесь, у наших рубежей, был остановлен враг, рвавшийся к сердцу Родины. Здесь миф о непобедимости вермахта был развеян. Мы обязаны помнить этот подвиг и передавать эту память нашим детям и внукам», — поделился Валентин Герасимов.

Гостям мероприятия рассказали о героических днях осени и зимы 1941 года. Когда казалось, что враг вот-вот войдет в столицу, советские войска, измотанные, но не сломленные, нашли в себе силы перейти в решительное контрнаступление. Этот удар, заставший противника врасплох, отбросил немцев от Москвы и стал первым крупным поражением гитлеровской армии во Второй мировой войне, вселив в наш народ веру в Победу.

После лекции участники отправились на экскурсию «Памяти верны» в Ленино-Снегиревский военно-исторический музей, чтобы вживую прикоснуться к истории обороны Москвы.

«Тогда, в 1941-м, очень много химчан участвовало в обороне Москвы, стоя насмерть на родной земле. И сегодня мы видим, как их внуки и правнуки, наши современные герои, с тем же мужеством защищают интересы России в ходе специальной военной операции. Эта связь поколений нерушима», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Патриотическое мероприятие, посвященное контрнаступлению советских войск против немецко-фашистских войск в битве за Москву, стало частью масштабных патриотических мероприятий, которые реализуются в Химках с прошлого года. Муниципальный депутат Ирина Спирина напомнила, что их цель — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.