Годовщину битвы под Москвой отметили в Ленинском округе

Событие состоялось на Аллее Славы в Видном. Активисты возложили цветы к Вечному огню.

Участниками акции стали бойцы спецоперации, ветераны, представители общественных и молодежных организаций, депутаты и сотрудники администрации Ленинского городского округа.

«В этот день мы чтим память тех, кто защищал Родину, когда на нашу землю пришла война. Контрнаступление советских войск под Москвой стало знаковым событием, изменившим историю всего мира и предопределившим Великую Победу. За каждой такой датой стоят тысячи жизней людей, которые ее приближали. Сейчас наши земляки тоже сражаются с нацистами, как их предки больше 80 лет назад. И результат будет тем же — мы победим!» — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Отметим, что свыше 170 жителей округа были награждены медалями «За оборону Москвы».

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